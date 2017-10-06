Обладатель Кубка Гагарина Дергачев перешел из СКА в "Спартак"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Московский ХК "Спартак" объявил о приобретении нападающего Александра Дергачева.

"21-летний форвард переезжает в Москву в результате трансферной сделки с клубом из Санкт-Петербурга, который получит денежную компенсацию", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

А.Дергачев является воспитанником альметьевского хоккея. В 2013 году оказался в системе петербургского СКА, "где проделал путь от молодежной команды до основного состава, выиграв под руководством Олега Знарка главный трофей Лиги в минувшем сезоне".

В КХЛ в общей сложности нападающий провёл 93 матча и набрал 8 (3+5 по системе "гол+пас") очков.

Обладатель Кубка Гагарина Дергачев является также двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира.