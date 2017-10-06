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МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии

Кроме того, временно приостановлена работа Олимпийского комитета страны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) решил применить временные санкции к председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлосу Артуру Нузману, который накануне был арестован по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба МОК в пятницу.

Следуя рекомендации Комиссии по этике МОК, принято решение временно лишить Нузмана статуса почетного члена МОК, а также вывести его из состава Координационной комиссии "Токио-2020".

Кроме этого, временно приостановлена работа Олимпийского комитета Бразилии, что означает заморозку перевода субсидий и платежей от МОК, в то же время, за бразильскими спортсменами сохранено право выступать в международных соревнованиях под своим национальным флагом и сборная Бразилии выступит на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Сохранены также выплаты стипендий от МОК бразильским спортсменам.

Подчеркивается, что принятые меры носят временный характер и могут быть отменены частично или полностью по результатам расследования.

Как сообщалось, полиция Рио-де-Жанейро проводит расследование вероятного подкупа членов МОК. Полиция получила два ордера на арест, а также провела обыски в 11 зданиях. В частности, был проведен обыск у экс-главы Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана.

Теги: Бразилия, МОК
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