"Бавария" назначила нового главного тренера

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мюнхенский ФК "Бавария" объявил о назначении Юппа Хайнкеса в качестве нового главного тренера команды.

Как сообщается на сайте клуба, контракт рассчитан до 30 июня 2018 года.

На этом посту Хайнкес сменит итальянца Карло Анчелотти, отправленного в отставку после крупного (0:3) поражения "Баварии" от французского "Пари Сен-Жермен" в матче Лиги чемпионов УЕФА.

72-летний Хайнкес работал в "Баварии" c 1987 по 1991 годы, в 2009 году, а также в 2011-13 годах, после чего объявил о завершении тренерской карьеры.

Он трижды приводил "Баварию" к званию чемпиона Германии, один раз – к выигрышу Лиги чемпионов. Аналогичного международного успеха он добился и с мадридским "Реалом".