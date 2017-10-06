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Испания пробилась на ЧМ-2018

Решающим шагом к путевке оказалась победа над Албанией

Испания пробилась на ЧМ-2018
Игрок сборной Албании Эргюс Каче атакует Давида Сильву
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU -Футболисты сборной Испании завоевали путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

В пятницу испанская команда на своем поле одержала победу над национальной командой Албании в матче очередного тура отборочного турнира ЧМ-2018 в европейской квалификации. Результат встречи – 3:0 в пользу сборной Испании, за тур до финиша отборочной кампании в Европе гарантировавшей себе первое место в группе G.

В активе испанской команды 25 очков, что на пять больше чем у идущей второй Италии. Итальянцы в отчетный игровой вечер сыграли вничью с Македонией – 1:1.

Помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Германия и Англия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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