Спорт КХЛ-2017/18

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились победы в столичном дерби со "Спартаком" в рамках очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на арене ЦСКА в субботу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу армейцев.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции чемпионата. В 17 матчах столичный клуб набрал 37 очков. Что касается "Спартака", то он с 20-ю (набранных в 18 матчах) очками занимает 11-е место.

Возглавляет конференцию (и чемпионат в целом) обладатель нового рекорда (по числу выигранных матчей подряд) петербургский СКА. Действующий обладатель Кубка Гагарина набрал 54 балла в 19 встречах.

Теги: хоккей, ХК ЦСКА, ХК Спартак, КХЛ
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