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Спорт ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики стала участником ЧМ-2018

Таким образом, к настоящему моменту стало известно 13 команд, которые сыграют на чемпионате мира в России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сборная Коста-Рики по футболу завоевала путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Об этом стало известно после того, как она сыграла дома вничью (1:1) с командой Гондураса, отыгравшись незадолго до финального свистка матча отборочного турнира ЧМ-2018 в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Этот результат позволил команде второе место в турниной таблице, дающее путевку на ЧМ.

Ранее от КОНКАКАФ путевку на ЧМ-2018 завоевала Мексика, досрочно обеспечившая первое место.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Мексика, Испания, Нигерия, Германия и Англия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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