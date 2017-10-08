Овечкин забросил четыре шайбы в матче НХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором четырех шайб в матче тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Монреаля".

Встреча, прошедшая на льду "Вашингтона", завершилась со счетом 6:0 (4:0, 2:1, 0:0) в пользу столичного клуба.

Помимо Овечкина результативными действиями отметился его соотечественник нападающий Евгений Кузнецов, на счету которого четыре голевые передачи.

В предыдущем, стартовом матче НХЛ Овечкин отметился тремя голами в ворота "Оттавы", за что был признан лучшим игроком дня .