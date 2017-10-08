Сборная Польши стала участником ЧМ-2018

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Польши завоевали путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

В воскресенье польская команда на своем поле одержала победу над сборной Черногории – 4:2 – и обеспечила себе первое (дающее путевку на ЧМ) место в группе Е.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Мексика, Коста-Рика , Польша, Испания , Нигерия, Германия и Англия .

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.