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Спорт ЧМ-2018

Сборная Польши стала участником ЧМ-2018

Она обеспечила себе первое место в группе Е, победив в воскресенье Черногорию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Польши завоевали путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

В воскресенье польская команда на своем поле одержала победу над сборной Черногории – 4:2 – и обеспечила себе первое (дающее путевку на ЧМ) место в группе Е.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Мексика, Коста-Рика, Польша, Испания, Нигерия, Германия и Англия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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