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Спорт КХЛ-2017/18

Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила лауреатов прошедшей недели по четырем номинациям.

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим вратарем признан Юнас Энрот из минского "Динамо". В трёх матчах (в том числе одном гостевом) команда одержала три победы. Голкипер белорусского клуба отразил 95,74 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,30.

КХЛ-2017/18

Лучшим защитником признан Юнас Анелёв ("Авангард"), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник омской команды набрал в них 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка, что является лучшим показателем в Лиге за неделю среди игроков его амплуа). Анелёв не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4". Также на его счету 4 блокированных броска.

Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 8 (5+3) очков (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа) при показателе полезности "+4". Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех этих матчах. В гостевом поединке против "Локомотива" Гусев сумел забросить четыре шайбы. Это первый покер игрока в карьере. Также на его счету 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком недели вновь признан нападающий Эли Толванен ("Йокерит"). 18-летний финский форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, одержал вместе с командой две победы в двух матчах (в том числе одном гостевом) и набрал в них 3 (2+1) очка. В среднем финский нападающий проводил на льду 16 минут 55 секунд.

Лауреаты были выбраны на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ.

Возглавляет конференцию (и чемпионат в целом) обладатель нового рекорда (по числу выигранных матчей подряд) петербургский СКА. Действующий обладатель Кубка Гагарина набрал 54 балла в 19 встречах.

Теги: хоккей, КХЛ
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