Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила лауреатов прошедшей недели по четырем номинациям.

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим вратарем признан Юнас Энрот из минского "Динамо". В трёх матчах (в том числе одном гостевом) команда одержала три победы. Голкипер белорусского клуба отразил 95,74 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,30.

Лучшим защитником признан Юнас Анелёв ("Авангард"), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник омской команды набрал в них 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка, что является лучшим показателем в Лиге за неделю среди игроков его амплуа). Анелёв не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4". Также на его счету 4 блокированных броска.

Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 8 (5+3) очков (лучший показатель в Лиге за неделю среди игроков его амплуа) при показателе полезности "+4". Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех этих матчах. В гостевом поединке против "Локомотива" Гусев сумел забросить четыре шайбы. Это первый покер игрока в карьере. Также на его счету 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком недели вновь признан нападающий Эли Толванен ("Йокерит"). 18-летний финский форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, одержал вместе с командой две победы в двух матчах (в том числе одном гостевом) и набрал в них 3 (2+1) очка. В среднем финский нападающий проводил на льду 16 минут 55 секунд.

Лауреаты были выбраны на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ.

Возглавляет конференцию (и чемпионат в целом) обладатель нового рекорда (по числу выигранных матчей подряд) петербургский СКА. Действующий обладатель Кубка Гагарина набрал 54 балла в 19 встречах.