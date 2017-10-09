Организаторы "Кубка Кремля" решили попридержать wild card для Шараповой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Участие российской спортсменки Марии Шараповой дополнительно привлечет зрителей к международному теннисному турниру "Кубок Кремля", заявил "Интерфаксу" президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, добавив, что организаторы будут держать для спортсменки специальное (wild card) приглашение.

"Конечно, имиджево турнир от этого выиграет, потому что Шарапова – наш российский бренд, лицо нашего тенниса, человек с безупречной репутацией, много сделавший для имиджа не только тенниса, но и нашей страны. Она практически всегда выступает на центральных кортах лучших стадионов мира. По количеству звонков в нашу федерацию могу заверить, что ее здесь все ждут, если она приедет, то трибуны будут переполнены. Wild card мы для нее держим", - сказал Тарпищев.

Директор департанта спорта и туризма Москвы Николай Гуляев на пресс-конференции в Москве выразил уверенность, что соревнования "пройдут на самом высоком уровне, (примет участие) представительный состав".

XXVII Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Общий призовой фонд турнира составляет $1 678 908.

Шарапова сейчас выступает на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, свой первый поединок она проведет во вторник с румынкой Ириной Бегу. Турнир завершится 15 октября. Ранее недавно она участвовала на турнире в Пекине, откуда выбыла в третьем круге.

Отбывшая дисквалификацию за мельдоний, Шарапова ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).