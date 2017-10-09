Поветкин проведет бой за титул WBO International 15 декабря в Екатеринбурге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер, обладатель титулов WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Александр Поветкин (32-1, 23 КО) проведет поединок за титул WBO International 15 декабря в Екатеринбурге.

Об этом сообщается на сайте промоутерской компании "Мир Бокса".

Соперник россиянина будет объявлен позднее.

Александр Поветкин в своем предыдущем поединке в июле этого года в Москве одержал победу над украинцем Андреем Руденко и завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. Сейчас Поветкин находится на пятой строчке в рейтинге WBA, на седьмой в рейтинге WBO, а в рейтинге IBF россиянин занимает двенадцатое место.