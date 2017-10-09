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Спорт

Румынка Халеп возглавила рейтинг WTA

Россиянка Шарапова вернулась в первую сотню

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Румынская теннисистка Симона Халеп вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Предыдущий лидер рейтинга испанка Гарбин Мугуруса опустилась на второе место. С четвертой на третью строчку поднялась Каролина Плишкова (Чехия), а в обратном направлении проследовала украинка Элина Свитолина.

На пятом месте продолжает находиться Венус Уильямс (США), на шестом – Каролин Возняцки. Елена Остапенко (Латвия) поднялась с восьмого на седьмое место, Светлана Кузнецова (Россия) – с девятого на восьмое.

Француженка Каролин Гарсия поднялась сразу на шесть мест и теперь располагается на девятой строчке, на 10-ю, потеряв три позиции, опустилась британка Йоханна Конта.

В первую сотню рейтинга вернулась, поднявшись на 18 мест, россиянка Мария Шарапова. Теперь она – 86-я ракетка мира. Помимо Шараповой и Кузнецовой в первой сотне присутствуют следующие представительницы российского тенниса: Елена Веснина (19-е место), Анастасия Павлюченкова (21), Дарья Касаткина (29), Екатерина Макарова (33), Наталья Вихлянцева (69), Екатерина Александрова (72), Евгения Родина (79).

Теги: теннис, WTA/
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