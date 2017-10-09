Букмекеры назвали Россию фаворитом матча с Ираном

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу является фаворитом товарищеского матча против национальной командой Ирана, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян составляет 1,80, на успех соперника – 4,33 (на ничью – 3,40).

Матч пройдет во вторник в Казани и стартует в 19:00 мск.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2018 года. Российская команда получила путевку на турнир автоматически, в качестве хозяйки ЧМ. Сборная Ирана успешно выступила в азиатском отборочном турнире.

В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), тогда иранцы располагаются на 25-й строчке.

В минувшую субботу сборная России проводила контрольный матч с командой Южной Кореи, одолев соперника со счетом 4:2.