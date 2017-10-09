МОК перепроверил 254 взятые у россиян на Играх в Сочи допинг-пробы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет повторно изучил 254 пробы, взятые у российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба МОК.

"Эти меры согласуются с изменением философии защиты чистых спортсменов, изложенных в Олимпийской программе 2020 года, стратегической дорожной карты МОК для будущего олимпийского движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении пресс-службы комитета говорится, что проанализировано 70% допинг-проб, взятых у спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

"Из 1710 образцов мочи, взятых в Ванкувере в 2010 году, было проанализировано 70% (1195) образцов, в том числе взятых у всех медалистов и у всех российских спортсменов. У одного спортсмена зафиксированы три неблагоприятных аналитических вывода, изучение его пробы продолжается", - говорится в сообщении.

"Этот широкомасштабный повторный анализ проб является очередной демонстрацией приверженности МОК борьбе с допингом и защите чистых спортсменов", - сказал президент МОК Томас Бах.

"Программа повторного анализа проб, взятых на Играх в Ванкувере, была проведена в сотрудничестве с ВАДА и при поддержке международных федераций и экспертов", - добавил он.

Ранее МОК завершил изучение проб с ОИ-2008 года в Пекине и продолжает изучение проб, взятых во время Олимпиады 2012 года в Лондоне. Сообщалось , что перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушений