Главные новости
В миреГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаВ РоссииПутин принял отставку губернатора Омской областиКультураФранцузский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни
Спорт Сочи-2014

МОК перепроверил 254 взятые у россиян на Играх в Сочи допинг-пробы

Кроме того, было проанализировано 1195 образцов, в том числе у всех медалистов и всех атлетов из РФ, на Играх в Ванкувере

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет повторно изучил 254 пробы, взятые у российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба МОК.

"Эти меры согласуются с изменением философии защиты чистых спортсменов, изложенных в Олимпийской программе 2020 года, стратегической дорожной карты МОК для будущего олимпийского движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении пресс-службы комитета говорится, что проанализировано 70% допинг-проб, взятых у спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

"Из 1710 образцов мочи, взятых в Ванкувере в 2010 году, было проанализировано 70% (1195) образцов, в том числе взятых у всех медалистов и у всех российских спортсменов. У одного спортсмена зафиксированы три неблагоприятных аналитических вывода, изучение его пробы продолжается", - говорится в сообщении.

"Этот широкомасштабный повторный анализ проб является очередной демонстрацией приверженности МОК борьбе с допингом и защите чистых спортсменов", - сказал президент МОК Томас Бах.

"Программа повторного анализа проб, взятых на Играх в Ванкувере, была проведена в сотрудничестве с ВАДА и при поддержке международных федераций и экспертов", - добавил он.

Ранее МОК завершил изучение проб с ОИ-2008 года в Пекине и продолжает изучение проб, взятых во время Олимпиады 2012 года в Лондоне. Сообщалось, что перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила свыше 100 нарушений

Теги: допинг, Олимпиада-2014, Сочи-2014
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Британец укрепил лидерство в личном зачете чемпионатаПодробнее
Овечкин забросил четыре шайбы в матче НХЛОвечкин забросил четыре шайбы в матче НХЛ
Его партнер по команде Кузнецов в игре против "Монреаля" сделал четыре голевые передачиПодробнее
Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеСборная России победила Южную Корею в товарищеском матче
Самым "результативным" игроком встречи оказался кореец Ким Чжу Он, дважды поразивший ворота своей командыПодробнее
Квят вернется в Toro Rosso к Гран-при СШАКвят вернется в Toro Rosso к Гран-при США
Его возвращение связано с переходом испанского гонщика команды Карлоса Сайнса в RenaultПодробнее
Россия - Южная Корея. ОнлайнРоссия - Южная Корея. Онлайн
Национальная команда РФ проводит контрольный матч со сборной Южной КореиПодробнее
Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"
Его сменил ранее руководивший молодежкой московского клуба Дмитрий ХохловПодробнее
Испания пробилась на ЧМ-2018Испания пробилась на ЧМ-2018
Решающим шагом к путевке оказалась победа над АлбаниейПодробнее
СКА установил рекорд КХЛСКА установил рекорд КХЛ
Он выиграл 19-й матч подрядПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото
08 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото
08 октября
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаВ РоссииПутин принял отставку губернатора Омской областиКультураФранцузский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизниЭкономикаПремия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду ТалеруМоскваПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" у МКАДКультураБорис Акунин написал последний роман о Фандорине

МОК перепроверил 254 взятые у россиян на Играх в Сочи допинг-пробы

Кроме того, было проанализировано 1195 образцов, в том числе у всех медалистов и всех атлетов из РФ, на Играх в Ванкувере Подробнее

Матвиенко заявила о нелегитимности решений ЕСПЧ в РФ до восстановления права голоса в ПАСЕ

Число банкротств российских компаний выросло на 5% за 9 месяцев

Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАД

Названы основные версии пожара на строительном рынке у МКАДИсточник "Интерфакса" рассказал, что у арендаторов сгоревшего ТЦ "Синдика" два года не проводили проверки Подробнее

В Турции выдали ордер на арест еще одного сотрудника американского консульства

МИД РФ предупредил туристов о забастовках в Бельгии, Франции и Италии

Казачьих атаманов в РФ обязали ежегодно отчитываться о своих доходах и расходах

В Совфеде напомнили о намерении США выделить на сдерживание России $250 млн

Управление "Матч ТВ" передали основателю Comedy Club Production

Украинские шахтеры заблокировали трассу на границе с Польшей перед КПП "Ягодин"

В Челябинской области возбудили дело после нападения бойцовских собак на ребенка

Активисты заявили о задержании координатора штаба Навального в Уфе

Более десятка торговых площадок готовы принять арендаторов сгоревшей "Синдики"

Букмекеры назвали Россию фаворитом матча с Ираном

Dove извинилась за рекламу после обвинений в расизме

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции