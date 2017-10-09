Украина не попала на ЧМ-2018

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины не выступят в финальной части чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

В понедельник украинская команда потерпела на своем поле поражение от национальной команды Хорватии со счетом 0:2 и финишировали в отборочной группе I на третьем месте, набрав 17 очков.

Первое место заняла – и путевку на ЧМ-2018 завоевала – сборная Исландии, победившая дома в отчетный игровой вечер команду Косова. В активе исландцев 22 очка.

На втором месте в группе финишировала сборная Хорватии, у которой 20 баллов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.