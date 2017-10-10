Спорт

В "Формуле-1" задумались о возвращении в календарь Гран-при Голландии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Руководство "Формулы-1" обсуждает возвращение в календарь проведение этапа гонки в Голландии, сообщает Autosport.

Отмечается, что речь идет об уличной гонке в одном из крупных городов страны, скорее всего, в Амстердаме или Роттердаме.

По информации источника, коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братч недавно посетил Голландию, где провел переговоры с руководителями местного автоспорта.

"Уличные гонки всегда веселые, на них приходит много народа, что создает отличную атмосферу (...) почему бы и нет?" - сказал руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер.

Гран-при Голландии проводился с 1948 по 1985 год на автодроме "Зандвоорт".

Теги: автоспорт, Формула-1
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