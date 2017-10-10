Спорт ЧМ-2018

Россия - Иран. Онлайн

Футболисты сборной России проводят товарищеский матч с иранцами

Россия - Иран. Онлайн
Стадион "Казань Арена"
Фото: Zuma/ТАСС

Футболисты сборной России проводят товарищеский матч с иранцами

15'

Иранские футболисты провели мяч по центру штрафной площади сборной России. Оборона хозяев хладнокровно справилась с ситуацией

14'

О, в руки Беиранванду прилетел мяч

12'

Иранская команда пока не дает нам возможность проверить Андрея Лунева на совместимость со сборной России. Впрочем, и не сказать, что и иранский вратарь Алиреза Беиранванд так уж ступает в игру 

10'

Кокорин пытался прострелить с правого фланга. Маневр не пришел - мяч покинул поле

7'

Не дают иранцы нашим войти в штрафную, но и наши не выпускают соперника с его половины поля. Так-то ничего страшного не случилось бы, если бы команда Ирана хоть в полном составе оказалась у наших ворот - но желательно без мяча

5'

Ну, собственно, предматчевые фото

4'

Букмекеры считают сборную России фаворитом игры. И это при том, что она находится ниже команды Ирана в рейтинге ФИФА.

В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге, тогда иранцы располагаются на 25-й строчке.

3'

Довели российские футболисты атаку до удара, к тому же сделали это эстетски.  Смолов касанием переправил мяч на ход Миранчуку на левом фланги атаки. Тот сместился ближе к лицевой линии и решился на удар с острого угла. К сожалению, в створ россиянин не попал

3'

Ерохин исполнил поперечную передачу у штрафной соперника, по факту получился точный пас в ноги главного арбитра, коим является серб (как и его помощники) Милорад Мажич

1'

На трибунах пока аншлагом (чуть не написал слово с большой буквы, да еще и в кавычках) пока не пахнет

1'

Матч начался. Наши играют в красной форме, команда Ирана - в белой

После исполнения гимнов футболисты позировали и в командном, и совместном (игроки обеих команд+судьи) фото. Но сейчас, под клич "Вперед, Россия!", надо понимать, прозвучит стартовый свисток

Ну а сейчас начали звучать гимны играющих стран!

Команды выходят на поле!

А вот и стартовый состав сборной России!

Раздевалка сборной России выглядит так:

Арена, на которой пройдет матч

Близки к развязки отборочные турниры ЧМ-2018. Некоторые участники уже известны. Помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Польша, Исландия, Сербия, Испания, Нигерия, Египет, Германия и Англия.

Недавно российская сборная сыграла с Южной Кореей и победила - 4:2.

Игра пройдет в Казани и стартует в 19:00 мск

"Интерфакс", уважаемые любители футбола, вашему вниманию предлагают текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Ирана!

Здравствуйте!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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