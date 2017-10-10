Россия - Иран. Онлайн

Футболисты сборной России проводят товарищеский матч с иранцами
Иранские футболисты провели мяч по центру штрафной площади сборной России. Оборона хозяев хладнокровно справилась с ситуацией
О, в руки Беиранванду прилетел мяч
Иранская команда пока не дает нам возможность проверить Андрея Лунева на совместимость со сборной России. Впрочем, и не сказать, что и иранский вратарь Алиреза Беиранванд так уж ступает в игру
Кокорин пытался прострелить с правого фланга. Маневр не пришел - мяч покинул поле
Не дают иранцы нашим войти в штрафную, но и наши не выпускают соперника с его половины поля. Так-то ничего страшного не случилось бы, если бы команда Ирана хоть в полном составе оказалась у наших ворот - но желательно без мяча
Ну, собственно, предматчевые фото
Контрольный матч. #РоссияИран #RUSIRI @TeamRussia - @TeamMelliIran pic.twitter.com/oUZWn5tSTz— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 октября 2017 г.
Букмекеры считают сборную России фаворитом игры. И это при том, что она находится ниже команды Ирана в рейтинге ФИФА.
В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге, тогда иранцы располагаются на 25-й строчке.
Букмекеры назвали Россию фаворитом матча с Ираном https://t.co/dsOXNLvHHx— Интерфакс (@interfax_news) 9 октября 2017 г.
Довели российские футболисты атаку до удара, к тому же сделали это эстетски. Смолов касанием переправил мяч на ход Миранчуку на левом фланги атаки. Тот сместился ближе к лицевой линии и решился на удар с острого угла. К сожалению, в створ россиянин не попал
Ерохин исполнил поперечную передачу у штрафной соперника, по факту получился точный пас в ноги главного арбитра, коим является серб (как и его помощники) Милорад Мажич
На трибунах пока аншлагом (чуть не написал слово с большой буквы, да еще и в кавычках) пока не пахнет
Матч начался. Наши играют в красной форме, команда Ирана - в белой
После исполнения гимнов футболисты позировали и в командном, и совместном (игроки обеих команд+судьи) фото. Но сейчас, под клич "Вперед, Россия!", надо понимать, прозвучит стартовый свисток
Ну а сейчас начали звучать гимны играющих стран!
Команды выходят на поле!
А вот и стартовый состав сборной России!
Стартовый состав на матч с Ираном: Лунёв в основе, Смолов капитан! pic.twitter.com/tc1198Sz6u— Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.
Раздевалка сборной России выглядит так:
Раздевалка @TeamRussia за два часа до матча с Ираном pic.twitter.com/bNVJcbD8Do— Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.
Арена, на которой пройдет матч
Через 3 часа - матч @TeamRussia против Ирана! pic.twitter.com/OD9ZN5ZB8J— Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.
Близки к развязки отборочные турниры ЧМ-2018. Некоторые участники уже известны. Помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Польша, Исландия, Сербия, Испания, Нигерия, Египет, Германия и Англия.
Недавно российская сборная сыграла с Южной Кореей и победила - 4:2.
Игра пройдет в Казани и стартует в 19:00 мск
"Интерфакс", уважаемые любители футбола, вашему вниманию предлагают текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Ирана!
Здравствуйте!