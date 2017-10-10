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СМИ заявили об отсутствии у ФК "Барселона" планов покидать чемпионат Испании

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Барселона" продолжит выступать в чемпионате Испании и Кубке Испании по футболу, несмотря на любые заявления, которые прозвучат во вторник в парламенте Каталонии, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Барселона" продолжит выступать во всех турнирах, проходящих под эгидой Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Федерации футбола Каталонии (FCF) не планирует выходить из состава RFEF, несмотря на слова о независимости Каталонии, которые произносит Пучдемон (Карлес - президент Женералитета Каталонии - ИФ). Сотрудничество между "Барселоной" и RFEF также остается в силе", - говорится в сообщении источника со ссылкой на представителей футбольного клуба.

Как отмечает издание, испанская "ЛА Лига" (высший футбольный дивизион страны - ИФ) потеряет 30-40% дохода от продажи телевизионных прав на трансляцию матчей в случае выхода "Барселоны" из числа участников турнира.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.

Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости Каталонии.

Теги: Испания, Каталония, ФК Барселона
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