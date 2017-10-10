Назван стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на контрольную встречу против национальной команды Ирана.

Как сообщается в твиттере сборной России, с первых минут в ее составе на поле будут присутствовать следующие игроки: Андрей Лунев, Илья Кутепов, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Дмитрий Тарасов, Александр Ерохин, Константин Рауш, Алексей Миранчук, Федор Смолов, Александр Кокорин.

Капитаном российской команды назначен Смолов.

Стартовый состав на матч с Ираном: Лунёв в основе, Смолов капитан! pic.twitter.com/tc1198Sz6u — Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.

Матч пройдет в Казани во вторник и стартует в 19:00 мск. В субботу российская команда провела контрольный матч против сборной Южной Кореи и одержала победу – 4:2.