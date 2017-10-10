Россия и Иран сыграли вничью в товарищеском матче

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча между сборными России и Ирана по футболу завершилась вничью.

Результат встречи, прошедшей в Казани во вторник, - 1:1.

На 57-й минуте счет открыл форвард сборной Ирана Сердар Азмун, на клубном уровне защищающий цвета казанского "Рубина". Сборная России отыгралась на 74-й минуте благодаря голу Дмитрия Полоза.

Сборная России, как и команда Ирана, выступит на чемпионате мира 2018 года. Россия получила путевку на турнир автоматически, в качестве его хозяйки. Что касается Ирана, то эта команда успешно выступила в азиатском отборочном турнире, досрочно завоевав место в финальной части ЧМ.