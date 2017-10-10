Главные новости
В РоссииПоклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"СпортОпределились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыВ РоссииВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство Немцова
Спорт ЧМ-2018

Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы

В стыковых матчах сыграют восемь команд, ставшие вторыми в группах; Голландия на ЧМ не попала

Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы
Европейский групповой отборочный турнир ЧМ по футболу-2018
Фото: Reuters

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - По итогам завершившегося во вторник вечером европейского группового отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 стали известны команды, попавшие в финальную часть турнира, а также сборные, которые сыграют за путевки в стыковых матчах.

Первые места в своих группах заняли сборные Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии, Исландии. Эти команды стали участниками ЧМ-2018.

Сборные, занявшие в группах вторые места, сыграют в стыковых матчах. Речь идет о национальных командах Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Ирландии, Дании, Италии, Греции, Хорватии. Еще одна команда, финишировавшая второй, сборная Словакии, оказалась худшей из них по набранным очкам, а потому лишилась шансов побороться за путевку на ЧМ в Россию.

Обращает на себя внимание отсутствие в списке сборных, завоевавших путевку на ЧМ и претендующих на нее, команды Голландии: она стала в своей группе третьей.

Жеребьевка пар стыковых матчей пройдет в Цюрихе 17 октября, а сами матчи – 9-11 ноября и 12-14 ноября.

Сборная России в отборочном цикле участия не принимает, поскольку является хозяйкой турнира.

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россия и Иран сыграли вничью в товарищеском матчеРоссия и Иран сыграли вничью в товарищеском матче
Соперники в состоявшейся в Казани игре провели в ворота друг другу по голуПодробнее
Россия - Иран. ОнлайнРоссия - Иран. Онлайн
Футболисты сборной России проводят товарищеский матч с иранцамиПодробнее
Украина не попала на ЧМ-2018Украина не попала на ЧМ-2018
Она заняла третье место в группе I; первой здесь финишировала Исландия, завоевавшая путевку на ЧМПодробнее
Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"Хэмилтон выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Британец укрепил лидерство в личном зачете чемпионатаПодробнее
Овечкин забросил четыре шайбы в матче НХЛОвечкин забросил четыре шайбы в матче НХЛ
Его партнер по команде Кузнецов в игре против "Монреаля" сделал четыре голевые передачиПодробнее
Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеСборная России победила Южную Корею в товарищеском матче
Самым "результативным" игроком встречи оказался кореец Ким Чжу Он, дважды поразивший ворота своей командыПодробнее
Квят вернется в Toro Rosso к Гран-при СШАКвят вернется в Toro Rosso к Гран-при США
Его возвращение связано с переходом испанского гонщика команды Карлоса Сайнса в RenaultПодробнее
Россия - Южная Корея. ОнлайнРоссия - Южная Корея. Онлайн
Национальная команда РФ проводит контрольный матч со сборной Южной КореиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Фотохроника 9 октября6 фото
09 октября
Фотохроника 9 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"СпортОпределились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыВ РоссииВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваЭкономикаЭкс-акционеры ЮКОСа отозвали все требования к РФВ миреЖертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики БалтфлотаЭкономикаОтрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублей

Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"

Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"Заодно депутат потребовала отозвать прокатное удостоверение у "Матильды", которая, по ее мнению, побуждает людей к совершению правонарушений Подробнее

Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы

Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от ЕвропыВ стыковых матчах сыграют восемь команд, ставшие вторыми в группах; Голландия на ЧМ не попала Подробнее

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 15 человек

В госдепе США заявили о высоком IQ Тиллерсона

В то же время, в ведомстве затруднились назвать его точный уровень, предложив журналистам "сопоставить факты" и сделать выводы самим Подробнее

Левые радикалы раскритиковали решение Пучдемона отложить объявление независимости Каталонии

Самолеты ВВС США и Великобритании провели очередную разведку у границ РФ на юге Балтики

Мадрид воспринял выступление лидера Каталонии как фактическое объявление независимости

По данным издания El Pais, у испанских властей уже все готово для политического и юридического ответа Подробнее

Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли заявили о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Житель Тулы открыл стрельбу в воздух из-за расшалившихся во дворе детей

Четверо рабочих провалились под землю в Тамбове

Глава Каталонии вместо объявления независимости призвал к переговорам с Мадридом

Глава Каталонии вместо объявления независимости призвал к переговорам с МадридомКарлес Пучдемон призвал парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем Подробнее

Россия и Иран сыграли вничью в товарищеском матче

Россия и Иран сыграли вничью в товарищеском матчеСоперники в состоявшейся в Казани игре провели в ворота друг другу по голу Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции