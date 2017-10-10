Определились обладатели всех прямых путевок на ЧМ-2018 от Европы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - По итогам завершившегося во вторник вечером европейского группового отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 стали известны команды, попавшие в финальную часть турнира, а также сборные, которые сыграют за путевки в стыковых матчах.

Первые места в своих группах заняли сборные Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии, Исландии. Эти команды стали участниками ЧМ-2018.

Сборные, занявшие в группах вторые места, сыграют в стыковых матчах. Речь идет о национальных командах Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Ирландии, Дании, Италии, Греции, Хорватии. Еще одна команда, финишировавшая второй, сборная Словакии, оказалась худшей из них по набранным очкам, а потому лишилась шансов побороться за путевку на ЧМ в Россию.

Обращает на себя внимание отсутствие в списке сборных, завоевавших путевку на ЧМ и претендующих на нее, команды Голландии: она стала в своей группе третьей.

Жеребьевка пар стыковых матчей пройдет в Цюрихе 17 октября, а сами матчи – 9-11 ноября и 12-14 ноября.

Сборная России в отборочном цикле участия не принимает, поскольку является хозяйкой турнира.