Аргентина пробилась на ЧМ-2018

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины завоевали путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

В прошедшем в ночь на среду матче заключительного тура в южноамериканской отборочной группе аргентинцы одержали победу над национальной командой Эквадора – 3:1. Это позволило Аргентине обеспечить себе место в первой четверке, дающей прямую путевку на ЧМ-2018.

Сборная Аргентины является двукратным чемпионом мира.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.