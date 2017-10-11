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Спорт ЧМ-2018

Аргентина пробилась на ЧМ-2018

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины завоевали путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

В прошедшем в ночь на среду матче заключительного тура в южноамериканской отборочной группе аргентинцы одержали победу над национальной командой Эквадора – 3:1. Это позволило Аргентине обеспечить себе место в первой четверке, дающей прямую путевку на ЧМ-2018.

Сборная Аргентины является двукратным чемпионом мира.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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