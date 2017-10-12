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В Закарпатье перевернулся автобус с молодежной сборной Украины по самбо

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Автобус с молодежной сборной Украины по самбо, ехавшей на чемпионат мира в Сербию, перевернулся в среду вечером в Закарпатской области.

"В результате ДТП получил травму один из пассажиров, житель годора Никополь Днепропетровской области. Его... госпитализировали в Воловецкую центральную районную больницу", - сообщила пресс-служба ГУ Госслужбы по ЧС в Закарпатской области.

В свою очередь пресс-служба Федерации самбо Украины сообщает о двух госпитализированных. "К счастью, все живы, хотя и получили травмы - в основном ушибы и синяки. Две спортсменки остались в больнице - Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко: у них подозрение на сотрясение мозга", - приводит пресс-служба слова президента Национальной федерации самбо Украины Вадима Рогача, который ехал в этом автобусе.

По информации ГУ ГСЧС в Закарпатской области, водитель автобуса Mercedes Irizar, который ехал из Киева в Сербию и перевозил 38 членов команды сборной Украины по самбо, не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся в кювет.

Теги: Украина, самбо
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