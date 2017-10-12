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Президент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменов

Министр спорта РФ также отозвался о предложении как о репрессивной мере

Президент Олимпийского комитета России назвал абсурдом идею чипирования спортсменов
Первый вице-спикер Госдумы РФ, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал абсурдом и глупостью предложение о чипировании спортсменов в целях противодействия употребления допингу.

"Можно дойти до абсурда во всем. Спорт должен приносить радость. А это - глупость самая натуральная", - сказал Жуков журналистам в четверг.

По его словам, существующих правил и законодательства вполне достаточно для противодействия употреблению допинга.

В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков сказал: "С чипированием можно далеко зайти". Он назвал предложение "репрессивной мерой, которая не соответствует правам человека и неприемлема для цивилизованного мира".

Между тем глава думского комитета по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев считает возможным внедрение чипов спортсменам с их согласия. "С согласия, в принципе, возможно. Это вопрос этики", - сказал Дегтярев "Интерфаксу" ранее, в среду. По его словам, современные технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать поступление разных веществ в организм.

"Вообще, если говорить о допинге, то существуют такие технологии воздействия на нейросистемы, например, электрический ток, которые позволяют так улучшить результаты, как ни одно вещество, и отследить это невозможно", - отметил глава комитета.

Ранее президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Майк Миллер предложил чипировать спортсменов, чтобы отслеживать применение ими запрещенных препаратов, сообщало The Guardian.

Теги: Александр Жуков, Павел Колобков, Михаил Дегтярев
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