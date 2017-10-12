Трусов из "Газпром-РусВело" стал 13-м на третьем этапе "Тура Турции"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Гонщик "Газпром-РусВело" Николай Трусов финишировал 13-м на третьем этапе многодневной велогонки "Тур Турции", став лучшим в своей команде.

Остальные гонщики российской команды, как передает из Турции корреспондент "Интерфакса", достигли следующих результатов: 22.Ильдар Арсланов, 36.Сергей Лагутин, 41.Павел Брутт, 51.Сергей Фирсанов, 65.Игорь Боев, 98.Иван Ровный.

Победу одержал ирландец Сэм Беннет из немецкой команды Bora–Hansgrohe. Он же выиграл предыдущие два этапа и теперь лидирует в генеральной классификации. Лучший из "Газпром-РусВело" – Ильдар Арсланов, в протоколе общего зачета его фамилия фигурирует на 27-м месте.

В командной классификации "Газпром-РусВело" располагается на девятом месте (всего участвуют 13 команд). Bora–Hansgrohe, несмотря триумфальное выступление Беннета, находится на третьем месте. Возглавляет командный зачет итальянская команда Androni–Sidermec–Bottecchia.

Изначально в составе "Газпром-РусВело" на участие в заключительной для команды гонке сезона был заявлен Александр Порсев. Однако на первом этапе он упал, сломал ключицу и выбыл из многодневки. Впрочем, врач команды Арсений Кузьмин "Интерфаксу" сообщил о том, что возвращение гонщика в строй ожидается уже к 7 ноября, когда "Газпром-РусВело" приступит к подготовке к очередному сезону.

Третий этап многодневки "Тур Турции" прошел по маршруту Фетхие – Мармарис, его протяженность составила 128,6 км.

Четвертый этап (из шести) запланирован на пятницу. Его маршрут – Мармарис – Сельчук. Протяженность – 205,3 км.

Веломногодневка "Тур Турции" проходит в 2017 году в 53-й раз, впервые он состоялся в 1963 году.

Первым победителем стал турецкий гонщик Рифат Чалышкан. В разные годы многодневку выигрывали также советские и российские спортсмены - Александр Кулибин (1968), Саиди Хужин (1969), Владимир Осокин (1976), Владимир Шаповалов (1977), Ааво Пиккуус (1979), Юрий Каширин (1980), Александр Краснов (1987), Виталий Толкачев (1990), Андрей Кивилев (1995), Александр Ефимкин (2011).

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года выступает под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".