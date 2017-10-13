Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Теннисистка Мария Шарапова сыграет на Международном теннисном турнире Кубок Кремля, который пройдет в Москве с 14 по 22 октября, сообщает пресс-служба турнира.

"Сегодня было подтверждено, что Мария прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире WTA в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов турнира", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В настоящее время россиянка выступает на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, где вышла в полуфинал. Турнир завершается 15 октября.

XXVII Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" пройдет в столичном спортивном комплексе "Олимпийский" с 14 по 22 октября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что организаторы турнира решили попридержать wild card для Шараповой.