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Спорт

Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"

Она прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире в Тянцзине

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Теннисистка Мария Шарапова сыграет на Международном теннисном турнире Кубок Кремля, который пройдет в Москве с 14 по 22 октября, сообщает пресс-служба турнира.

"Сегодня было подтверждено, что Мария прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире WTA в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов турнира", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В настоящее время россиянка выступает на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, где вышла в полуфинал. Турнир завершается 15 октября.

XXVII Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" пройдет в столичном спортивном комплексе "Олимпийский" с 14 по 22 октября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что организаторы турнира решили попридержать wild card для Шараповой.

Теги: теннис, Мария Шарапова, Кубок Кремля
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