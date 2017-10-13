Полномочия Илюмжинова в ФИДЕ переданы его заместителю

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на Конгрессе в Анталье принял решение передать полномочия президента организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу.

Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, решение было принято единогласно.

Ранее в пятницу сообщалось, что исполком требует от Илюмжинова не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы организации, которые пройдут в сентябре в Батуми.

Между тем, первый вице-президент шахматной федерации Москвы Никита Ким в пятницу заявил "Интерфаксу" о том, что Илюмжинов по-прежнему намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах руководителя организации в 2018 году.

"Он уже объявил, что выдвигается. Не представляю ситуации, при которой он может переменить свое мнение", - сказал Ким.

Решение о передаче полномочий он назвал незаконным.

"Это решение не имеет никакой силы. Только Генассамблея ФИДЕ может выбрать нового президента. У сегодняшнего решения не может быть никаких последствий, он остается президентом ФИДЕ, имеет все полномочия, представляет ФИДЕ на всех соревнованиях", - сказал Ким, который присутствует на заседании конгресса ФИДЕ.

По его словам, информация о том, что исполком ФИДЕ потребовал от Илюмжинова не выдвигать свою кандидатуру, "не значит ничего, это продолжение истории, которая была в марте".

Тогда оппоненты Илюмжинова в ФИДЕ сообщили, что он оставил пост президента.

"Чтобы человек выдвинулся на пост президента (федерации), его для начала должна поддержать одна шахматная федерация - может быть, России или Эфиопии, любой страны. Илюмжинов популярен, он получит поддержку в любой стране мира, кроме, может быть, США. Ситуация с санкциями давит на многих людей в ФИДЕ, и все это происходит не потому, что им не нравится деятельность президента ФИДЕ, а потому, что не хотят брать на себя риски не поддержать Америку", - сказал Ким.

27 марта нынешнего года на сайте ФИДЕ появилась информация, что Илюмжинов заявил о своем уходе с поста президента в ходе заседания совета федерации. Как позже рассказал Илюмжинов, он несколько часов пытался разместить на портале опровержение, однако не мог связаться со штаб-квартирой ФИДЕ.

Позднее он подчеркнул, что не намерен оставлять пост главы ФИДЕ и готов исполнять функции до президентских выборов 2018 года.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Российской шахматной федерации, заявил, что Россия поддержит выдвижение кандидатуры действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова на очередных выборах на этот пост .

Кирсан Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. Недавно глава Международной федерации шахмат оказался в санкционном списке США по Сирии.