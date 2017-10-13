Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной и Испанией

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о достигнутых договоренностях о проведении контрольных матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Испании.

Как сообщается на сайте РФС, 11 ноября сборная России сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи пройдут в России. Где именно и во сколько они начнутся, РФС проинформирует дополнительно.

Отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году. В товарищеских матчах она участвует в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в России.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Аргентины занимает четвертое место, а команда Испании – 11-е. Обе команды завоевали путевки на ЧМ-2018.

Что касается российской команды, она располагается на 64-й строчке. На ЧМ-2018 она попала автоматически – в качестве представителя страны, принимающей турнир.

Предыдущие две игры Россия провела против Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1) - участниками ЧМ.