Арсланов из "Газпром-РусВело" стал пятым на четвертом этапе "Тура Турции"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский велогонщик Ильдар Арсланов из отечественной команды "Газпром-РусВело", финишировал пятым на четвертом этапе многодневной гонки "Тур Турции".

Победителем этапа, как передает из Турции корреспондент "Интерфакса", стал итальянец Диего Улисси, защищающий цвета команды из ОАЭ UAE Team Emirates.

Остальные гонщики "Газпром-РусВело" достигли следующих результатов: 20.Сергей Лагутин, 28.Сергей Фирсанов, 39.Павел Брутт, 60.Николай Трусов, 61.Иван Ровный, 73.Игорь Боев.

Благодаря победе Улисси вышел на первое место в генеральном зачете. Лучший из "Газпром-РусВело" – Арсланов (шестое место).

В командном зачете лидирует Wilier Triestina–Selle Italia. "Газпром-РусВело" – на шестом месте.

Четвертый этап (из шести) прошел по маршруту - Мармарис - Сельчук. Протяженность - 205,3 км.

Веломногодневка "Тур Турции" проходит в 2017 году в 53-й раз, впервые он состоялся в 1963 году.

Первым победителем стал турецкий гонщик Рифат Чалышкан. В разные годы многодневку выигрывали также советские и российские спортсмены - Александр Кулибин (1968), Саиди Хужин (1969), Владимир Осокин (1976), Владимир Шаповалов (1977), Ааво Пиккуус (1979), Юрий Каширин (1980), Александр Краснов (1987), Виталий Толкачев (1990), Андрей Кивилев (1995), Александр Ефимкин (2011).

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года выступает под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".