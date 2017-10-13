Чемпион НБА Андре Ллойд Миллер открыл баскетбольную площадку в Благовещенске

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Андре Ллойд Миллер принял участие в открытии в Благовещенске обновленной спортивной площадки.

Площадка, открытие которой состоялось в рамках партнерства НБА и нефтехимической группы СИБУР, находится в Политехническом колледже города.

"В рамках реконструкции произведен ремонт помещения, укладка универсального напольного покрытия. Обновленный зал оснащен современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA. Модернизация спортивного зала в Благовещенске направлена на улучшение условий для обучения и игры в баскетбол, который является одним из самых популярных мировых видов спорта, большего количества учеников детских спортивных школ и студентов, жителей города, в том числе сотрудников СИБУРа и их детей", - говорится в споступившем в "Интерфакс" релизе.

Участие в церемонии открытия также приняли губернатор Амурской области Александр Козлов, член совета директоров СИБУРа Владимир Разумов, представители регионального правительства и администрации города.

"В Амурской области мы стараемся активно развивать спорт", - сказал губернатор региона Александр Козлов.

"Огромную помощь в этом нам оказывают компании, которые сегодня реализуют на нашей территории свои крупные проекты. Благодаря такому сотрудничеству только в этом году у нас появятся 15 новых уличных спортивных площадок, в их числе и пришкольные стадионы", - подчеркнул он.

"Имея такую площадку, амурский баскетбол может сделать большой шаг в своем развитии. Ведь воспитывать будущих звезд в зале, оснащенном по современным стандартам, нашим тренерам будет гораздо легче. Важно, что такие проекты помогают привлекать в спорт как можно больше не только воспитанников, но и зрителей, которые могут приходить на игры смотреть и болеть за свои команды", - сказал губернатор Амурской области.

Баскетбольный зал стал десятым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства сторон, которое направлено на развитие баскетбола в России и поддержку спортивного образа жизни.

В рамках партнерства ранее были модернизированы спортивные объекты в Перми, Тольятти, Томске, Воронеже, Тобольске, Нижневартовске, Дзержинске, Тюмени. Церемонии открытия спортивных залов посетили звезды и легенды NBA: близнецы Брук и Робин Лопес, Роберт Орри, Маггси Богз, Эй Си Грин, Брюс Боуэн, Владимир Радманович. Они провели для детей мастер-классы по баскетболу на обновленных площадках. Прославленные игроки НБА также поделились уроками мастерства с любителями баскетбола на прошедших мастер-классах в Москве.

Андре Ллойд Миллер играл в НБА 17 сезонов. Он занимает девятое место по количеству передач за карьеру в НБА, пропустил из-за травмы всего три матча. Он – один из немногих игроков в истории, который набрал как минимум 16 000 очков, сделал 8 000 передач и 1 500 перехватов мяча. В 2000 году Андре был включен в Сборную новичков НБА (the NBA All-Rookie), а в 2002 году стал лидером НБА по количеству перехватов.