ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в матче РФПЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА с минимальным перевесом победил "Краснодар" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Матч, проходивший в Краснодаре, закончился со счетом 1:0.

Победный гол в ворота "Краснодара" забил Алексей Березуцкий. На 38 минуте защитник ЦСКА принял навес через всю штрафную площадь от Фернандеса, и пробил в одно касание. Мяч срикошетил от штанги, что не дало нужным образом среагировать вратарю хозяев Андрею Синицыну.

Победа ЦСКА после двух нулевых ничьих позволила московской команде подняться на третье место в турнирной таблице. "Краснодар" терпит третье поражение подряд и остается на четвертом, обгоняя на одно очко московский "Спартак".