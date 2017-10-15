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Спорт

Трусов из "Газпром-РусВело" стал 13-м на пятом этапе "Тура Турции"

Его партнер по команде Брутт из-за массового столкновения гонщиков на трассе перелетел через заградительный барьер, но потом продолжил путь

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Гонщик "Газпром-РусВело" Николай Трусов финишировал 13-м на пятом этапе многодневной велогонки "Тур Турции", став лучшим в своей команде.

Остальные гонщики российской команды, как передает из Турции корреспондент "Интерфакса", достигли следующих результатов: 23.Ильдар Арсланов, 25. Сергей Фирсанов, 39.Иван Ровный, 40.Сергей Лагутин, 61.Павел Брутт, 72. Игорь Боев.

В одном из завалов, который произошел по ходу гонки, Брутт по инерции перелетел без велосипеда через оградительный барьер, однако вскоре смог продолжить путь.

Победу одержал ирландец Сэм Беннет из немецкой команды Bora–Hansgrohe. Таким образом, он выиграл уже четыре из пяти этапов "Тура Турции"-2017.

Лидерство в генеральной классификации, между тем, продолжает удерживать итальянец Диего Улисси, защищающий цвета команды из ОАЭ UAE Team Emirates.

Лучший из "Газпром-РусВело" – Арсланов (шестое место).

Теги: велоспорт, Газпром-РусВело
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