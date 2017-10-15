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Спорт

В "Газпром-РусВело" высоко оценили уровень безопасности на "Туре Турции"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский гонщик Николай Трусов, выступающий за отечественную велокоманду "Газпром-РусВело", считает, что проходящая в эти дни многодневная велогонка "Тур Турции"-2017 организована на высоком уровне.

"Я второй раз выступаю в "Туре Турции", один из этапов теперь знаю полностью от начала до конца. В прошлый раз (два года назад – ИФ) "Тур Турции" проводили в мае. Тогда была другая атмосфера. А здесь уже конец сезона, все, можно сказать, думают об отпуске – да еще и в таком месте, как Турция, где тепло, пляжи", - сказал Трусов "Интерфаксу".

"Что изменилось с точки зрения организации многодневки? Немного отели поменялись. А так, все то же самое, на высоком уровне – безопасность, организация. Все, как положено", - отметил он.

После пяти (из шести) этапов "Тура Турции" лучший показатель из гонщиков "Газпром-РусВело" имеет Ильдар Арсланов, он занимает шестое место в генеральной классификации. Лидерство продолжает удерживать итальянец Диего Улисси, защищающий цвета команды из ОАЭ UAE Team Emirates.

В командном зачете "Газпром-РусВело" занимает шестое место (из 13 команд), лидирует - Wilier Triestina-Selle Italia.

Заключительный этап гонки проходит в воскресенье.

Веломногодневка "Тур Турции" проходит в 2017 году в 53-й раз, впервые он состоялся в 1963 году.

Первым победителем стал турецкий гонщик Рифат Чалышкан. В разные годы многодневку выигрывали также советские и российские спортсмены - Александр Кулибин (1968), Саиди Хужин (1969), Владимир Осокин (1976), Владимир Шаповалов (1977), Ааво Пиккуус (1979), Юрий Каширин (1980), Александр Краснов (1987), Виталий Толкачев (1990), Андрей Кивилев (1995), Александр Ефимкин (2011).

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" с 2017 года выступает под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".

Теги: велоспорт, Газпром-РусВело, Тур Турции
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