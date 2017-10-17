"Спартак" - "Севилья". Онлайн

В третьем туре Лиги чемпионов московский клуб встречается с соперником из Испании
Лоренцо Мельгарехо заменил Александра Самедова...
Александр Самедов получил травму, мышечную. Он покидает поле....
Ой-ей-ей....((((((((
Чуть скромнее реакция на гол у "Севильи"
18' | Gol del @fcsm_official, Promes— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 17 октября 2017 г.
Spartak 1-0 #SevillaFC#vamosmisevilla #UCL pic.twitter.com/IpTGgQotAT
Фишка такая: Андрей Ещенко выбил мяч на угловой, Ещенко после подачи с углового выбил мяч в поле, Ещенко затем подхватил мяч на правом фланге атаки, Ещенко в итоге подал мяч в штрафную, а замкнул эту передачу Квинси Промес! Ура, товарищи!!!!
18' ЭТО КВИНСИИИИИИИИ!!!!#СпартакСевилья #SpartakSevilla #UCL 1:0 pic.twitter.com/zRDoTgDx8W— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.
Московский футбольный клуб "Спартак" выигрывает у "Севильи" со счетом 1:0!!!!
"Спартак" - "Севилья" - 1:0
Ещенко выбил мяч на угловой
"Ливерпуль"-то, а? 2:0 уже выигрывает
GOAL! Maribor 0-2 Liverpool (Coutinho 13). #UCL pic.twitter.com/jD195CeNKA— Champions League (@ChampionsLeague) 17 октября 2017 г.
"Спартак" чуть не продавил соперника у гостевой штрафной. Точнее, продавил, но с нарушением (это сделал Ивелин Попов) правил. Фол зафиксирован
Селихов уверенно сыграл, выбив мяч! На нем еще сфолил форвард "Севильи"!
...и....
Опасная подача "Севильи" в штрафную "Спартака"!....
Расписание матчей Лиги чемпионов на вторник.
🎼⚽️ The Chaaaaaaaampions!!! ⚽️🎼— Champions League (@ChampionsLeague) 17 октября 2017 г.
Who's winning tonight?#UCL https://t.co/G7An0BkqPH
Контратака "Спартака"! Но Промес попал в офсайд
Виссам Бен-Йеддер открылся на левом фланге атаки и с острого угла пробил - не попал
Венцом розыгрыша этого стандарта стала неудачная подача Андрея Ещенко с правого фланга атаки. Но это был только венец. До этого были навес, рикошеты, передачи...
"Спартак" заработал право на штрафной. "Вперед, "Спартак!" - раздается с трибун!
Подача с углового в исполнении "Севильи". Форвард "Спартака" Адриано качественно сыграл в обороне
Коротко о болельщиках "Спартака"
😝#СпартакСевилья #SpartakSevilla #UCL pic.twitter.com/Zi6eu4zATq— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.
Лично я сейчас наблюдал атаку "Спартака" по правому флангу. Атаку, вынудившую защитника соперника выбить мяч в аут
"Спартак" играет в строго красной форме, а "Севилья" - в строго белой!
Матч начался!
Откровенное предматчевое фото!
17 октября 21:45 мск. #UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 октября 2017 г.
Стадион: @otkritiearena pic.twitter.com/aJwpvzz9oh
Сейчас - до мурашек - прозвучал гимн Лиги чемпионов! Круто!
Легендарный отечественный вратарь, игравший и (в основном) в "Спартаке", и в "Севилье" Ринат Дасаев!
Легендарный спартаковец, нечужой и для @SevillaFC, даёт интервью испанскому ТВ 📺 pic.twitter.com/v30BH7Ojze— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.
Футболисты "Спартака" невозмутимо (что обнадеживает) выходят на предматчевую разминку
Вышли на разминку! #СпартакСевилья #SpartakSevilla #UCL pic.twitter.com/Ak0ldKUp7W— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.
Мой друг и коллега из "Матч ТВ", в отличие от меня, не поленился и сфотографировал целый стартовый протокол к матчу.
А вот состав "Севильи". Здесь есть Писарро, но не тот
Вашему вниманию стартовый состав "Спартака"!
Наш состав на матч Лиги чемпионов #СпартакСевилья!#SpartakSevilla #UCL pic.twitter.com/QuZNnBt6pp— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.
За "Севилью" 10 лет назад играл Александр Кержаков, забивал даже "Барселоне"! (Если стены в вашей квартире хрупкие, а за ними - чуткие соседи, с которыми вы не хотите ссориться, лучше сделайте звук потише):
Футболисты "Севильи", надо признать, уже в Москве. Уже вчера они в хорошем настроении посетили Красную площадь!
Tour por Moscú con parada en la Plaza Roja— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 16 октября 2017 г.
➡ https://t.co/P9NEIQL861#vamosmisevilla #UCL pic.twitter.com/773WGUagGa
Что ж, "будем посмотреть"
Люди уже прикалываются. У "Спартака" на групповом этапе было когда-то шесть побед в шести матчах, было шесть поражений в шести. А теперь, видать, ожидаются шесть ничьих в шести.
Сейчас в группе лидирует "Севилья" - 4 очка. Далее идут "Ливерпуль" и "Спартак" - по 2. На четвертом месте - "Марибор" - 1.
"Спартак" с этими командами успел провести по одному матчу. Оба завершились со счетом 1:1
В нашей группе Е также сыграют словенский "Марибор" и английский "Ливерпуль". Начало матча также 21:45, но играть команды будут в Словении.
Игра пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Начало - 21:45.
Доброе утро, красно-белые!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.
Желаем вам отличного дня, а вечер приглашаем провести с нами, потому что сегодня ДЕНЬ МАТЧА! 🏆 pic.twitter.com/9yzhbvk9d3
Агентство "Интерфакс" вашему вниманию предлагает текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между московским "Спартаком" и испанской "Севильей"!
Добрый вечер!