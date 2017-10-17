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"Спартак" - "Севилья". Онлайн

В третьем туре Лиги чемпионов московский клуб встречается с соперником из Испании

"Спартак" - "Севилья". Онлайн
Фото: Reuters

В третьем туре Лиги чемпионов московский клуб встречается с соперником из Испании

24'

Лоренцо Мельгарехо заменил Александра Самедова...

22'

Александр Самедов получил травму, мышечную. Он покидает поле....

21'

Ой-ей-ей....((((((((

20'

Чуть скромнее реакция на гол у "Севильи"

19'

Фишка такая: Андрей Ещенко выбил мяч на угловой, Ещенко после подачи с углового выбил мяч в поле, Ещенко затем подхватил мяч на правом фланге атаки, Ещенко в итоге подал мяч в штрафную, а замкнул эту передачу Квинси Промес! Ура, товарищи!!!!

19'

Московский футбольный клуб "Спартак" выигрывает у "Севильи" со счетом 1:0!!!!

18'
Гол!!!

"Спартак" - "Севилья" - 1:0

17'

Ещенко выбил мяч на угловой

16'

"Ливерпуль"-то, а? 2:0 уже выигрывает

14'

"Спартак" чуть не продавил соперника у гостевой штрафной. Точнее, продавил, но с нарушением (это сделал Ивелин Попов) правил. Фол зафиксирован

13'

Селихов уверенно сыграл, выбив мяч! На нем еще сфолил форвард "Севильи"!

13'

...и....

12'

Опасная подача "Севильи" в  штрафную "Спартака"!....

10'

Расписание матчей Лиги чемпионов на вторник.

9'

Контратака "Спартака"! Но Промес попал в офсайд

7'

Виссам Бен-Йеддер открылся на левом фланге атаки и с острого угла пробил - не попал

5'

Венцом розыгрыша этого стандарта стала неудачная подача Андрея Ещенко с правого фланга атаки. Но это был только венец. До этого были навес, рикошеты, передачи...

4'

"Спартак" заработал право на штрафной. "Вперед, "Спартак!" - раздается с трибун!

3'

Подача с углового в исполнении "Севильи". Форвард "Спартака" Адриано качественно сыграл в обороне

3'

Коротко о болельщиках "Спартака"

2'

Лично я сейчас наблюдал атаку "Спартака" по правому флангу. Атаку, вынудившую защитника соперника выбить мяч в аут

1'

"Спартак" играет в строго красной форме, а "Севилья" - в строго белой!

1'

Матч начался!

Откровенное предматчевое фото!

Сейчас - до мурашек - прозвучал гимн Лиги чемпионов! Круто!

Легендарный отечественный вратарь, игравший и (в основном) в "Спартаке", и в "Севилье" Ринат Дасаев!

Футболисты "Спартака" невозмутимо (что обнадеживает) выходят на предматчевую разминку

Мой друг и коллега из "Матч ТВ", в отличие от меня, не поленился и сфотографировал целый стартовый протокол к матчу.

А вот состав "Севильи". Здесь есть Писарро, но не тот

Вашему вниманию стартовый состав "Спартака"!

За "Севилью" 10 лет назад играл Александр Кержаков, забивал даже "Барселоне"! (Если стены в вашей квартире хрупкие, а за ними - чуткие соседи, с которыми вы не хотите ссориться, лучше сделайте звук потише):

Футболисты "Севильи", надо признать, уже в Москве. Уже вчера они в хорошем настроении посетили Красную площадь!

Что ж, "будем посмотреть"

Люди уже прикалываются. У "Спартака" на групповом этапе было когда-то шесть побед в шести матчах, было шесть поражений в шести. А теперь, видать, ожидаются шесть ничьих в шести.

Сейчас в группе лидирует "Севилья" - 4 очка. Далее идут "Ливерпуль" и "Спартак" - по 2. На четвертом месте - "Марибор" - 1.

"Спартак" с этими командами успел провести по одному матчу. Оба завершились со счетом 1:1

В нашей группе Е также сыграют словенский "Марибор" и английский "Ливерпуль". Начало матча также 21:45, но играть команды будут в Словении.

Игра пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Начало - 21:45. 

Агентство "Интерфакс" вашему вниманию предлагает текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между московским "Спартаком" и испанской "Севильей"!

Добрый вечер!

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак, ФК Севилья
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