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Спорт ЧМ-2018

Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018

Италия поборется за выход на турнир со Швецией, Хорватия встретится с Грецией

Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Цюрихе завершилась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

За оставшиеся четыре путевки на турнир поспорят следующие пары соперников:

Северная Ирландия — Швейцария;

Хорватия — Греция;

Дания — Ирландия;

Швеция — Италия.

Сборные, которые указаны первыми, проведут первый матч (9-11 ноября) дома, вторую игру (12-14 ноября) сыграют на выезде.

Все 32 участника чемпионата мира станут известны в ноябре. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Москве.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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