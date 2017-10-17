Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Цюрихе завершилась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

За оставшиеся четыре путевки на турнир поспорят следующие пары соперников:

Северная Ирландия — Швейцария;

Хорватия — Греция;

Дания — Ирландия;

Швеция — Италия.

Сборные, которые указаны первыми, проведут первый матч (9-11 ноября) дома, вторую игру (12-14 ноября) сыграют на выезде.

Все 32 участника чемпионата мира станут известны в ноябре. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Москве.