Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Цюрихе завершилась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
За оставшиеся четыре путевки на турнир поспорят следующие пары соперников:
Северная Ирландия — Швейцария;
Хорватия — Греция;
Дания — Ирландия;
Швеция — Италия.
Сборные, которые указаны первыми, проведут первый матч (9-11 ноября) дома, вторую игру (12-14 ноября) сыграют на выезде.
Все 32 участника чемпионата мира станут известны в ноябре. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Москве.
Стыковые матчи квалификации #ЧМ2018 в Европе: все 4⃣пары определены!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ypE5BrNxGQ— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 17 октября 2017 г.