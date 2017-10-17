Спорт

Шарапова проиграла в первом круге Кубка Кремля

В основной сетке турнира остались россиянки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева

Шарапова проиграла в первом круге Кубка Кремля
Мария Шарапова
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из борьбы за Кубок Кремля, уступив в первом круге соревнования.

Шарапова, которая получила wild card от организаторов, проиграла в стартовом матче Магдалене Рыбариковой из Словакии со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Ализе Корне, которая обыграла еще одну представительницу России Екатерину Макарову (6:3, 6:3).

Во второй круг также вышли россиянки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева, которые сыграют между собой.

Теги: теннис, Мария Шарапова, Кубок Кремля
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