Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Бразилией

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Бразилии, сообщает Российский футбольный союз.
Матч против пятикратных чемпионов мира российские футболисты проведут 23 марта в Москве.
23 марта 2018 года @TeamRussia сыграет в Москве контрольный матч со сборной Бразилии! @CBF_Futebol— Сборная России (@TeamRussia) 17 октября 2017 г.
Стадион и время начала объявим позже pic.twitter.com/54vlFZqaA9
Ранее стало известно, что 11 ноября сборная России сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи пройдут в России.