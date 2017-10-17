Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионов

Москвичи забили в ворота испанцев пять мячей

"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионов
Игроки "Севильи" Виссам Бен-Йеддер и "Спартака" Георгий Джикия (слева направо)
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" добились крупной победы над испанской "Севильей" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле стадиона "Открытие Арена" в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу "Спартака".

На 18-й минуте футболист "Спартака" Квинси Промес открыл счет. До перерыва победный счет москвичи не удержали – ответный мяч провел Симон Кьер (30-я минута).

Во втором тайме "Спартак" провел четыре гола. Их авторами стали Лоренсо Мельгарехо (58-я минута), Денис Глушаков (67), Луис Адриано (74), Квинси Промес (90).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы Е английский "Ливерпуль" в гостях разгромил словенскую команду "Марибор" – 7:0.

Теперь в группе лидирует "Ливерпуль", в активе которого 5 очков. Столько же баллов у "Спартака", который, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям, занимает второе место. На третьей строчке располагается "Севилья" (4), на четвертом – "Марибор" (1).

Следующий матч "Спартак" вновь проведет с "Севильей", но на этот раз на ее поле. Игра состоится 1 ноября и стартует в 22:45 мск.

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак, ФК Севилья
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Спартак" - "Севилья". Онлайн"Спартак" - "Севилья". Онлайн
В третьем туре Лиги чемпионов московский клуб встречается с соперником из ИспанииПодробнее
Шарапова проиграла в первом круге Кубка КремляШарапова проиграла в первом круге Кубка Кремля
В основной сетке турнира остались россиянки Елена Веснина и Наталья ВихлянцеваПодробнее
Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018
Италия поборется за выход на турнир со Швецией, Хорватия встретится с ГрециейПодробнее
Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФАСборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА
Первое место в обновленной таблице по-прежнему занимает сборная ГерманииПодробнее
Шарапова выиграла турнир WTA в ТяньцзинеШарапова выиграла турнир WTA в Тяньцзине
Это первый ее титул после дисквалификацииПодробнее
Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной и ИспаниейСборная России по футболу сыграет с Аргентиной и Испанией
Этими играми, которые пройдут в РФ, национальная команда страны завершит программу контрольных матчей в 2017 годуПодробнее
Исполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срокИсполком ФИДЕ выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок
Голосование прошло на конгрессе Международной шахматной федерации в АнтальеПодробнее
Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"
Она прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире в ТянцзинеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПамфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторовВ РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В РоссииПоклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"В миреВ Киеве произошли столкновения между протестующими и полициейСпортПрошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018СпортШарапова проиграла в первом круге Кубка Кремля

В Белом доме назвали угрозой безопасности блокироку закона об иммиграции

Платформа станции "Кутузовская" московского метро закроется для пассажиров

Завершены межведомственные испытания новой ракеты для комплекса "Искандер"

"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионов

"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионовМосквичи забили в ворота испанцев пять мячей Подробнее

Суд отказал Серебренникову в работе над фильмом "Лето" и балетом "Нуреев"

В ДНР заявили о двух пострадавших при обстрелах мирных жителях

Гавайский суд заблокировал последнюю версию иммиграционного указа Трампа

Серебренников останется под арестом до 19 января

На тот же срок мера пресечения продлена остальным фигурантам Подробнее

Британская разведка заявила о худшей террористической обстановке в стране за 34 года

Более 30 тыс. бутылок опасного алкоголя изъяли в Ростовской области

Сообщения о стрелке в университете Вашингтона не подтвердились

Французская полиция арестовала 10 сторонников ультраправых за подготовку нападений

"Спартак" - "Севилья". Онлайн

"Спартак" - "Севилья". ОнлайнВ третьем туре Лиги чемпионов московский клуб встречается с соперником из Испании Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции