"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" добились крупной победы над испанской "Севильей" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле стадиона "Открытие Арена" в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу "Спартака".

На 18-й минуте футболист "Спартака" Квинси Промес открыл счет. До перерыва победный счет москвичи не удержали – ответный мяч провел Симон Кьер (30-я минута).

Во втором тайме "Спартак" провел четыре гола. Их авторами стали Лоренсо Мельгарехо (58-я минута), Денис Глушаков (67), Луис Адриано (74), Квинси Промес (90).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы Е английский "Ливерпуль" в гостях разгромил словенскую команду "Марибор" – 7:0.

Теперь в группе лидирует "Ливерпуль", в активе которого 5 очков. Столько же баллов у "Спартака", который, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям, занимает второе место. На третьей строчке располагается "Севилья" (4), на четвертом – "Марибор" (1).

Следующий матч "Спартак" вновь проведет с "Севильей", но на этот раз на ее поле. Игра состоится 1 ноября и стартует в 22:45 мск.