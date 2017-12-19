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Спорт

Названы лучшие российские спортсмены и тренеры года

Индивидуальные номинации выиграли Сергей Устюгов и Мария Ласицкине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2017 года состоялась во вторник в Москве.

В номинации "Гордость России" лучшим спортсменом года признан двукратный чемпион мира 2017 года по лыжным гонкам, победитель многодневной гонки Тур де Ски Сергей Устюгов.

Лучшей спортсменкой года стала чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту, победительница общего зачёта "Бриллиантовой лиги" Мария Ласицкине.

Лучшим тренером года была названа наставник сборной России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

В номинации "Преодоление" за вклад в развитие адаптивного спорта лучшим спортсменов года был назван двукратный чемпион Сурдлимпийских летних игр 2017 года (спорт глухих, спортивное ориентирование) Виктор Дигнес.

Лучшей спортсменкой в этой номинации стала четырёхкратная чемпионка Сурдлимпийских летних игр 2017 года (спорт глухих, лёгкая атлетика) Ася Халаджан.

Лучшим тренером стал старший тренер по спорту глухих (велоспорт) Иван Пестов.

В номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху" в категории "Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" победил Центр тестирования Щёлковского муниципального района Московской области по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), г. Щёлково, Московская область.

В номинации "Спортивная солидарность" в категории "За укрепление международных спортивных отношений" был награжден президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

В номинации "Эпоха в спорте" в категории "За многие годы работы на благо развития спорта в стране" был отмечен главный тренер женского волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" (г. Екатеринбург), вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.

Победители премии, помимо дипломов, получат по 500 тыс. рублей.

Теги: спорт, Минспорта, Сергей Устюгов, Мария Ласицкине
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