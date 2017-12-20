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В Госдуме назвали бесчеловечным решение МПК по российским паралимпийцам

Есть обновление от 14:52

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет принял бесчеловечное решение, отложив рассмотрение вопроса о восстановлении членства Паралимпийского комитета России до января, заявил "Интерфаксу" член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"С этической точки зрения они не имеют права принимать подобные решения. Они затягивают принятие окончательного решения, перенеся его на январь, это полнейшее безобразие. Сейчас только керлингисты отобрались, в январе останется всего два месяца до Паралимпиады, за это время надо пройти квалификационный турнир, подготовиться, пройти медицинское освидетельствование", - сказал Свищев.

"Есть и демотивирующий фактор: спортсмену, который участвует в квалификационном турнире, говорят, участвуй, но не факт, что ты выступишь на Паралимпиаде, даже если отберешься, это не от тебя зависит. Это ужасно, такого принимать нельзя", - добавил депутат.

"Вчера мы общались с Павлом Рожковым (первый вице-президент Паралимпийского комитета России - ИФ), он мне говорил, что рассчитывал на положительный исход дела, но мы видим, что принято бесчеловечное решение", - отметил Свищев.

Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) , сообщила пресс-служба МПК в среду.

Членство ПКР в МПК приостановлено с августа 2016 года после того как в июле был опубликован "доклад Макларена"; таким образом, россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В ноябре ПКР получил от МПК критерии восстановления. В мае 2017 года исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

Теги: Международный паралимпийский комитет, Паралимпийский комитет России
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