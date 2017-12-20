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ПКР заявил о невозможности выполнения выдвинутых МПК требований

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК), который принял решение отложить вопрос о допуске российских паралимпийцев на Паралимпиаду-2018 до конца января, предъявил требования, которые Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнить не может, говорится в заявлении пресс-службы ПКР.

"В пресс-релизе присутствует повторение известных требований, которые к ПКР прямого отношения не имеют и явно выходят за рамки его компетенции", - говорится в сообщении.

"Печально, что заложниками этих недостаточно конкретных и в значительной степени политизированных требований являются судьбы спортсменов-паралимпийцев, вина которых в каких-либо нарушениях не установлена и юридически не доказана. ПКР надеется, что диалог с нашими международными партнерами будет продолжен в практическом, профессионально-спортивном русле. Мы готовы продолжать работу в рамках ранее достигнутых договоренностей. К сожалению, времени для этого остается все меньше", - отмечается в сообщении.

В заявлении ПКР подчеркивается, что "Паралимпийский комитет России продолжает работу по организации участия российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018".

МПК оставил в силе отстранение ПКР, сообщила пресс-служба МПК в среду.

Членство ПКР в МПК приостановлено с августа 2016 года после того как в июле был опубликован "доклад Макларена"; таким образом, россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В ноябре ПКР получил от МПК критерии восстановления. В мае 2017 года исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

Теги: Международный паралимпийский комитет, Паралимпийский комитет России
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