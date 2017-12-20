Свыше 2,3 млн билетов на ЧМ-2018 запрошено на втором этапе продаж

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Болельщики запросили более 2,3 млн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в ходе второго этапа продаж, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"В ходе первого этапа продаж было распределено 742 760 билетов. В ходе второго этапа продаж, который начался 5 декабря, уже запрошено более 2 300 000 билетов", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По числу заявок лидируют российские болельщики. За ними следуют любители футбола из Аргентины, Мексики, Перу, Бразилии, Колумбии, США, Испании, Германии, Египта и Китая.

До 31 января болельщики могут подать заявку на билеты на любой матч (кроме матча открытия и финала турнира) на официальном сайте FIFA.com/bilet, а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе. Кроме того, любители футбола могут подать заявку на "билеты болельщика" на матчи определенной команды, в том числе - на возможные матчи плей-офф, если их сборная туда выйдет.

Если количество запрошенных билетов, поданных до 31 января 2018 года, превысит число доступных билетов, то они будут распределены путем случайной жеребьевки. Болельщики получат уведомление о её результатах не позднее 12 марта 2018 года. Заявку можно подать до 31 января 2018 года: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.