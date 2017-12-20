Главные новости
В миреМинфин США внес в санкционный список Рамзана КадыроваЭкономикаРитейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техникиСпортМОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018
Спорт Военный мятеж в Турции

Прокуратура потребовала лишить свободы турецкого игрока НБА за оскорбления Эрдогана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции намерена добиться лишения свободы известного турецкого баскетболиста Энеса Кантера, которого обвиняют в оскорбительных высказываниях по адресу президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает в среду агентство "Анадолу".

В прокуратуре настаивают на том, что спортсмена следует приговорить к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы.

По данным следователей, Кантер публиковал в своем твиттере сообщения, в которых негативно высказывался о турецком президенте, а также открыто поддерживал оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена. В июне 2016 года адвокат Эрдогана пожаловался на опубликованные Кантером сообщения, после чего дело было передано в прокуратуру.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча Гюлена, проживающего в США. Тот, однако, отрицает причастность к попытке переворота.

Кантер родился в 1992 году, а свою профессиональную карьеру начал в 2006 году. В настоящее время он выступает в США - за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер".

Теги: баскетбол, НБА, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Экс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до ОлимпиадыЭкс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до Олимпиады
Немец Вольфганг Пихлер тренировал попавшихся на допинге спортсменокПодробнее
МОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018МОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018
Международный олимпийский комитет обнародовал свою версию логотипа для экипировки россиянПодробнее
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета РоссииМПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
Вопрос об участии российских паралимпийцев в Играх-2018 решится в январеПодробнее
Карпин возглавил ФК "Ростов"Карпин возглавил ФК "Ростов"
Контракт клуба с экс-наставником "Спартака" рассчитан на 2,5 годаПодробнее
Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого каналаСборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала
Она одержала победы во всех трех своих матчахПодробнее
"Реал" в третий раз стал чемпионом мира по футболу среди клубов"Реал" в третий раз стал чемпионом мира по футболу среди клубов
В финале мадридцы обыграли бразильский "Гремио", решающий гол провел Криштиану РоналдуПодробнее
Хоккеисты сборной России победили Канаду на Кубке Первого каналаХоккеисты сборной России победили Канаду на Кубке Первого канала
Хозяева турнира провели в ворота соперника две безответные шайбыПодробнее
Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в АнсиШипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси
Это первая медаль для российских биатлонистов на КМ-2017/18Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 20 декабря6 фото
20 декабря
Фотохроника 20 декабря
Крушение поезда в США6 фото
19 декабря
Крушение поезда в США
Лучшие фото недели10 фото
15 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинфин США внес в санкционный список Рамзана КадыроваЭкономикаРитейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техникиСпортМОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018В РоссииРосавиация сократила новогодние чартеры из-за недостатка самолетовВ РоссииГенпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствахСпортМПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

В результате перестрелки в Питтсбурге случайно ранен россиянин

Лондонский суд дал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

Экс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до Олимпиады

Экс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до ОлимпиадыНемец Вольфганг Пихлер тренировал попавшихся на допинге спортсменок Подробнее

Более 90 человек будут спасать горняков в Кузбассе

Каждый кантон Швейцарии самостоятельно определит правила ношения бурки

СБУ объявила о разоблачении российского агента в секретариате правительства Украины

Трамп пригрозил урезать финансирование проголосовавших против решения по Иерусалиму стран

Кадыров ответил на включение его в санкционный список США

Глава Чечни заявил, что не поехал бы в США даже за все валютные запасы страны Подробнее

За время операции по освобождению Мосула от ИГ погибли до 11 тысяч гражданских

Минюст РФ по просьбе городского "Фонда Тольятти" причислил его к иноагентам

Палата представителей США одобрила проект налоговой реформы

Вернувшиеся из Сирии семьи боевиков в Ингушетии обследует адаптационная комиссия

Трамп поблагодарил сенаторов за одобрение налоговой реформы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru