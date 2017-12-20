Прокуратура потребовала лишить свободы турецкого игрока НБА за оскорбления Эрдогана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции намерена добиться лишения свободы известного турецкого баскетболиста Энеса Кантера, которого обвиняют в оскорбительных высказываниях по адресу президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает в среду агентство "Анадолу".

В прокуратуре настаивают на том, что спортсмена следует приговорить к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы.

По данным следователей, Кантер публиковал в своем твиттере сообщения, в которых негативно высказывался о турецком президенте, а также открыто поддерживал оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена. В июне 2016 года адвокат Эрдогана пожаловался на опубликованные Кантером сообщения, после чего дело было передано в прокуратуру.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча Гюлена, проживающего в США. Тот, однако, отрицает причастность к попытке переворота.

Кантер родился в 1992 году, а свою профессиональную карьеру начал в 2006 году. В настоящее время он выступает в США - за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер".