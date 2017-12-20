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Экс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до Олимпиады

Немец Вольфганг Пихлер тренировал попавшихся на допинге спортсменок

Экс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до Олимпиады
Вольфганг Пихлер
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер не сможет поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан, так как с 2011 по 2014 год тренировал попавшихся на допинге российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову.

Президент Федерации биатлона Швеции Олле Далин сообщил Sveriges Radio, что имеет в своем распоряжении решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении аккредитации Пихлера.

"Да, у нас есть уведомление МОК. Пихлер не получит аккредитацию на Олимпийские игры в Пхенчхан", - заявил Далин.

Он добавил, что оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде не представляется возможным, так как речь идет не "о допинге, а об аккредитации".

В.Пихлер возглавил женскую команду России в апреле 2011 года. Через год тренерский совет Союза биатлонистов России признал выступления под руководством шведа неудовлетворительными. Сезон-2012/2013 также был провальным. После Олимпиады в Сочи Пихлер покинул сборную России.

Под руководство Пихлера тренировались Зайцева, Вилухина и Романова, которые на Олимпиаде в Сочи завоевали "серебро" в эстафете. Однако в конце ноября - начале декабря МОК за нарушение антидопинговых правил лишил их этих медалей. Все три биатлонистки пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Теги: биатлон, Вольфганг Пихлер, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова
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