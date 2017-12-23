Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади накануне поздно вечером, сообщает в субботу сайт Кремля.

Путин играет в хоккей уже несколько лет. Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тренировки президента на льду обычно проходят поздно вечером, нередко за полночь, по завершении рабочего дня. В играх Ночной хоккейной лиги президент традиционно участвует в сборной в форме под номером одиннадцать.

На фотографиях, размещенных на сайте Кремля, видно, что вместе с Путиным в матче приняли участие, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов, все они и раньше выходили на лед вместе с президентом.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.