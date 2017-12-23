"Барселона" разгромила "Реал" в матче 17-го тура чемпионата Испании

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Барселона" со счетом 3:0 обыграла мадридский "Реал" на его поле в матче 17-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме забитых мячей не было.

На 54-й минуте каталонцы открыли счет благодаря точному удару Луиса Суареса.

На 63-й минуте защитник хозяев Даниэль Карвахаль сыграл рукой в своей штрафной и был удален с поля. Аргентинец Лионель Месси реализовал назначенный штрафной и удвоил преимущество "Барселоны".

На третьей добавленной минуте Алейкс Видаль установил окончательный счет встречи.

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" принимал на своём поле "Барселону". Встреча проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Благодаря этой победе "Барселона" увеличила отрыв от "Реала" в общем зачете чемпионата Испании до 14 очков. Каталонцы лидируют с 45 очками, у мадридцев 31 балл и одна игра в запасе (четвертое место). Вторым идет "Атлетико" Мадрид, на третьей строчке "Валенсия".

Гол Месси стал для него 54-м в этом году (с учетом сборной), и по этому показателю он обошел Криштиану Роаналду.

Кроме того, Месси является рекордсменом по числу мячей, забитых в "классико" - 25, по числу голов на "Сантьяго Бернабеу" в "классико", по числу голов в ворота "Реала" (17).

All-time TOP scorer in #ElClasico history (25) ✅

All-time TOP scorer in #ElClasico history at the Bernabeu (15) ✅

All-time TOP scorer against Real Madrid in #LaLiga (17) ✅



LIONEL MESSI. pic.twitter.com/sDP9lEFDqr — LaLiga (@LaLigaEN) 23 декабря 2017 г.

Это 526-й гол аргентинца за "Барселону". По этому показателю (голы, забитые за клуб европейского топ-чемпионата) он обошел легендарного немца Герда Мюллера, на счету которого 525 мячей за "Баварию").