Алина Загитова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Чемпионкой России по фигурному катанию впервые в карьере стала Алина Загитова.

"Серебро" турнира, проходящего в субботу в Петербурге, завоевала Мария Сотскова, "бронзу" взяла Алена Косторная. 15-летняя Загитова - победительница взрослого Финала гран-при (2017), вице-чемпионка России (2017). Ее успех стал возможным в отсутствие одной из лучших фигуристок планеты, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая не выступила в Петербурге из-за травмы. В парном катании первенствовали бронзовые призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов. "Серебро" у олимпийских чемпионов в командных соревнованиях, серебряных призеров Игр в Сочи Ксении Столбовой и Федора Климова. Первую тройку замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт.

Накануне мужские одиночные соревнования выиграл Михаил Коляда, став двукратным чемпионом России. Александр Самарин - второй, Дмитрий Алиев - третий. Двукратный чемпион России Максим Ковтун из-за проблем со здоровьем снялся с соревнований после короткой программы.

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в седьмой раз выиграли первенство страны в танцах на льду. Александра Степанова и Иван Букин стали серебряными призерами. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завоевали "бронзу".