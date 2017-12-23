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СКА разгромил "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский СКА нанес крупное поражение столичному "Динамо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Субботний поединок в Москве завершился со счетом 1:5 (0:0, 0:4, 1:1). Лидер Западной конференции одержал победу после двух поражений подряд.

В другой встрече московский ЦСКА на своем льду уступил "Витязю" - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0). Армейцы, занимающие второе место на "западе", потерпели второе поражение кряду.

В следующем туре ЦСКА встретится с московским "Динамо", а СКА ждет выезд в Магнитогорск на матч с местным "Металлургом". Поединки запланированы на 25 декабря.

Другие встречи игрового дня:

"Сибирь" - "Салават Юлаев" - 3:6 (3:1, 0:2, 0:3).

"Барыс" - "Нефтехимик" - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).

"Слован" - "Автомобилист" - 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1).

"Авангард" - "Сочи" - 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1).

"Лада" - "Динамо" Минск - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

Теги: хоккей, КХЛ
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