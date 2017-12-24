Российская тяжелоатлетка получит первое для РФ женское олимпийское "золото"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Золотую медаль Олимпиады-2008 получит на заседании исполнительного комитета Федерации тяжелой атлетики России 26 декабря тяжелоатлетка национальной сборной, трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко, сообщается на официальном сайте ФТАР в субботу.

На Играх в Пекине Сливенко завоевала "серебро" в весовой категории до 69 кг. Первенствовала китаянка Лю Чуньхун. Однако в январе Международный олимпийский комитет за нарушения антидопинговых правил дисквалифицировал спортсменку из КНР, отобрав у нее золотую медаль, а в августе Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Лю Чуньхун. Таким образом Сливенко стала первой олимпийской чемпионкой в истории российской тяжелой атлетики.

Заседание исполнительного комитета ФТАР состоится в Москве, в здании Олимпийского комитета России.