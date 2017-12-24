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Серена Уильямс объявила о возвращении на корт

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в сентябре 2017 года родила дочь, объявила о возвращении в профессиональный спорт.

Как сообщает "Би-би-си", на следующей неделе она сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби. 30 декабря 36-летняя экс-первая ракетка мира сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Уильямс-младшая, которая выиграла 23 турнира "Большого Шлема" заявила, что очень рада вернуться на корт. Последний раз она сыграла матч на профессиональном уровне в январе на Australian Open, который она выиграла. Тренер спортсменки Патрик Муратоглу заявил, что пока не ясно, сыграет ли она на Открытом чемпионате Австралии в этом году. Но директор турнира сказал, что Уильямс, скорее всего, выступит в Мельбурне.

На данный момент она занимает 22-е место в мировом рейтинге, и ей не понадобится wild card для участия.

Теги: теннис, Серена Уильямс
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